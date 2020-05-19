2020/05/19 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… بينت خلية الازمة النيابية، الثلاثاء، ان ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا لا يتناسب مع اعلان الحظر المناطقي، داعية الى فرض الحظر الشامل وخصوصا في العاصمة بغداد.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة امام خيار فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا في حال استمر الوضع كما هو عليه الان”، لافتا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الازمة النيابية: ارتفاع الاصابات بكورونا لا يتناسب مع الحظر المناطقي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الازمة النيابية: ارتفاع الاصابات بكورونا لا يتناسب مع الحظر المناطقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).