أسلوب التهدئة، والحقوق مستلَبة في حكومة مابعد الغياب الطوعي .. حوار مع ثلة من مثقفي تويتر ،الحلقة الخامسة من بؤرة ضوء. - فاطمة الفلاحي

2020/05/19 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي إنّ الحكومات في العصر الحاضر، التي قامت باسم الإسلام لم يمضِ سوى زمن يسير حتى انفضَّ الناس من حولهم، ثم عملوا على تقويضهم، فبعضهم سقط وبعضهم قرُبَ سقوطه..لاشيء يعصم الحكومة الفاسدة من الانهيار، ومع كل الإجراءات القمعية وأساليب الاستبداد، لن ينجو الحاكم المستبد من النهاية الحتمية التي تتربص به، وستأتي النهاية الحتمية لكل نظام فاسد مستبد، أما الحكومة العادلة التي تطبق مبدأ المساواة بين جميع أفرا ......





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