إصابة 6 أشخاص من الدوري الإنجليزي بكورونا بعد إجراء 748 اختبارا

2020/05/19 | 19:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص من ثلاثة أندية أصيبوا بفيروس كورونا، بعد اختبار إجمالي 748 لاعبا وعضوا في الأجهزة الفنية.

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