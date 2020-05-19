الصحة العالمية: صحة المراهقين العقلية في أوروبا تتدهور

2020/05/19 | 19:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أظهرت دراسة أجراها الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا تشمل 45 بلدا، أن الصحة العقلية للمراهقين في القارة تتدهور منذ العام 2014.

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