وزارة التربية تصدر بياناً بشأن غلاف منهج التربية الاسلامية

2020/05/19 | 19:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، بياناً بشأن غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغلاف القوس قزح الخاص بـ”المثليين”.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغلاف القوس قزح هي طبعة قديمة وهناك طبعة خامسة

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