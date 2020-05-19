بريطانيا تسجل 545 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/19 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 545 حالة جديدة مقابل 160 في إحصائية أمس الاثنين.وأفاد وزير البيئة البريطاني، جورج أوستيس، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء حول تطورات فيروس كورونا في المملكة المتحدة، بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 545 حالة لتصل إلى نقطة 35341.ويمثل هذا الارتفاع قفزة كبيرة لعدد الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في بريطانيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في 16 ايار 468 حالة، وفي 17 ايار 170، وفي 18 ايار 160.وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.وعلى الرغم من أن المؤشرات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.

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