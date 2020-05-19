صالح: رواتب الموظفين أطلقت بجهود الكاظمي ودعم البرلمان

2020/05/19 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين لشهر آيار تم إطلاقها بعد جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفريق المكلف بتدبير التمويل لهذا الشهر.وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "رواتب الموظفين قد أطلقت بعدما تكثفت جهود رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والفريق المكلف بتدبير التمويل لهذا الشهر، بمجهودات استمرت طوال الأيام الماضية وبالتعاون الإيجابي مع مجلس النواب".وأضاف ان "هذا يعزز الثقة والقدرة على السير بالبرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته في بناء الدولة العراقية بأسس راسخة وقوية، مدركين المصاعب المالية الجمة التي تواجه العراق".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اصدر اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن رواتب الموظفين لشهر ايار.

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