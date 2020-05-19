مجلس الوزراء يحدد ايام عطلة عيد الفطر.. ويصدر عدة قرارات بعد انتهاء جلسته الثالثة

2020/05/19 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، نتائج الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء، فيما تضمن عدة قرارات من بينها اطلاق رواتب الموظفين دون استقطاعات وتحديد ايام عطلة العيد وفرض حظر التجوال من يوم الاحد حتى الخميس من الاسبوع المقبل.وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “عقد مجلس الوزراء جلسته الإعتيادية […]

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