مصدر يؤكد اعتقال افراد شرطة حلقوا رأس شاب والافراج عنه بأمر رئيس الوزراء

2020/05/19 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع ، الثلاثاء 19-5-2020، عن اعتقال افراد شرطة اساءوا لشاب في بغداد ونشروا مقطع فيديو ت...





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