مجلس الوزراء يحدد أيام عطلة العيد ويوجه بشأن رواتب الموظفين والازمة المالية

2020/05/19 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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*مجلس الوزراء يعقد جلسته الإعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي *••••••••••

عقد مجلس الوزراء جلسته الإعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، واكد السيد الكاظمي في كلمة افتتح بها الجلسة على أن الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية ، موجها ببذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة .

وناقش المجلس الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث وجه السيد رئيس الوزراء وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون إستقطاع، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالإقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

كما بحث المجلس سبل تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة.

وبحث مجلس الوزراء جهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفايروس ، وجدد التأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية ، وقدّم وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي ايجازا عن معدلات الاصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والإستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية .

حيث أشار السيد وزير الصحة الى أن تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي، مبينا بأن التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى ما لا يحمد عقباه.

ولقرب حلول عطلة العيد، قدّم السيد رئيس الوزراء تهانيه بالمناسبة، وأعلن المجلس تحديد أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الى يوم الخميس لتكون طيلة الاسبوع المقبل، ومع فرض حظر التجوال الشامل.

وفي مجال معالجة البطالة وتشغيل العاطلين أشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على اجتذاب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة ، والى جانب ذلك تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشديد اجراءاتها بخصوص العمالة الاجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها.

وناقش مجلس الوزراء القضايا المعدّة لجدول اعماله، وفي مقدمتها مشكلة السكن وإستكمال النواقص والخدمات والطريق الرئيسي لمجمع بسماية السكني ، حيث تم استضافة رئيس هيئة الإستثمار وكالة السيد سالار محمد أمين ، وجرى مناقشة المشاكل والمقترحات و التوصيات الخاصة بهذا المشروع وايجاد الحلول المناسبة ، ووجه مجلس الوزراء بحل مشكلة الطريق الرئيسي الرابط بين مجمع بسماية ومدينة بغداد وتمويله عن طريق الإستثمار .

وناقش مجلس الوزراء اجراءات وزارتي التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الحالي والمراكز الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية ووفق الشروط والضوابط الصحية ، وحث رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية على اتخاذ القرارات المناسبة للطلبة وعوائلهم وظرفهم الاقتصادي بما فيها اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة وأن لاتضيع سنة دراسية على التلاميذ والطلبة .

كما بحث مجلس الوزراء استعدادات وزارة الموارد المائية واحتياجاتها لغرض توفير الحصص المائية اللازمة للخطة الزراعية .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء19-أيار-2020

بغداد اليوم - متابعة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء (19 آيار 2020)، أن رواتب الموظفين لشهر آيار تم إطلاقها بعد جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفريق المكلف بتدبير التمويل لهذا الشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن ص

بغداد اليوم- بغداد

شدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، فيصل العيساوي، الثلاثاء 19-5-2020، على انه ليس من حق وزارة المالية ايقاف صرف رواتب الموظفين، جاء ذلك في معرض رده على ما تناقلته وسائل الاعلام بخصوص ايعاز الوزارة لمصرف الرافدين بايقاف دفع مست

بغداد اليوم - بغداد

اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 19-5-2020، توجيهاً بشأن رواتب الموظفين لشهر ايار.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون است

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