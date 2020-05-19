صحة الكرخ توضح تفاصيل اصاباتها العشرين اليوم بفيروس كورونا

2020/05/19 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء، تفاصيل الاصابات العشرين، بفيروس كورونا، التي سجلتها ضمن رقعتها الج...





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