6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”

2020/05/19 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص من ثلاثة أندية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بعد اختبار إجمالي 748 لاعبا وعضوا للأجهزة الفنية.وقالت الرابطة في بيان إن المصابين الذين جاءت عيناتهم إيجابية سيخضعون للعزل والرعاية الصحية اللازمة.ولم يتم الكشف عن الأندية والأفراد المصابين لأسباب تتعلق بحماية البيانات، […]

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