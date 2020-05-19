بالانفوغراف.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الـ20 الجديدة بكورونا

2020/05/19 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا.وبحسب الموقف الذي حصلت عليه "كلكامش برس"، فإن عدد الاصابات الجديدة بكورونا بلغ 20 لهذا اليوم، ذكرتها وزارة الصحة والبيئة في موقفها اليومي، وسجلت في: "مناطق حي الجوادين والكرخ والكاظمية والسيديةوام المعالف والشرطة وحي الجهاد والحرية والاسكان والخطيب الزراعي ، اضافة الى اصابة في الرصافة "الثعالبة" ،وتم تسجيل 32 حالة شفاء جديدة.ووفقاً للموقف فإن عدد الإصابات التراكمية بلغ 445 حالة، والوفيات 11، والشفاء التام 249، اما حالات الاشتباه فبلغت 8749.

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