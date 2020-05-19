العراق يسجل 4 وفيات و57 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/19 | 20:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 57 إصابة و٥٦ حالة شفاء و4 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة في عموم العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ، إنه “تم فحص (٤٤٤١) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ […]

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