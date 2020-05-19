الحشد الشعبي: ديالى تخلو من الدواعش “العرب والاجانب”

2020/05/19 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الثلاثاء، خلو ديالى من وجود جنسيات عربية واجنبية في صفوف تنظيم داعش الارهابي في ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “وجود جنسيات عربية واجنبية في صفوف تنظيم داعش الارهابي داخل محافظة ديالى انتهى منذ اكثر من عامين بفعل العمليات النوعية للحشد وبقية التشكيلات الامنية […]

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