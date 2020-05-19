صحة الرصافة: هناك حملة مسح واسعة ستنطلق بالتزامن مع الحظر والمناطقي

2020/05/19 | 20:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي أن هناك حملة مسح واسعة وكبيرة في عموم الرصافة ستنطلق بالتزامن مع الحظر والمناطقي.وكانت خلية الأزمة اقترحت العزل المناطقي لستة مناطق في العاصمة بغداد والبصرة للسيطرة على انتشار فايروس كورونا.وسجلت الرصافة ارتفاعًا كبيرًا بأعداد الإصابات بفايروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي دعا إلى تشديد

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