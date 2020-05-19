وزارة الدفاع تعلن مقتل أربعة ارهابيين وتدمير مضافات في ديالى

2020/05/19 | 20:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن مقتل اربعة “ارهابيين” وتدمير مضافات في محافظة ديالى.وقالت الوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى ، إن “تشكيلات أمنية مشتركة من قيادة عمليات ديالى ضمت قطعات من فرقة المشاة الخامسة ومديرية شرطة ديالى والحشد الشعبي وبإسناد من قيادة طيران الجيش وباشراف مباشر من قبل قائد العمليات ومدير استخبارات ومكافحة ديالى،

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