شاهد: سائقو شاحنات عرب عالقون على الحدود العراقية الكويتية منذ 3 أشهر يوجهون رسالة لأمير الكويت

2020/05/19 | 20:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه عدد من سائقي الشاحنات العرب الذين يعملون على نقل المواد التصديرية إلى الكويت، مناشدة إلى امير الكويت صباح الاحمد، بالسماح لإدخالهم بعد ان مكثوا أكثر من 3 اشهر على الحدود الكويتية وذلك وسط الاغلاق التي فرضته الدول لمواجهة وباء كورونا.واظهر مقطع فيديو عدد كبير من سائقي الشاحنات العرب، وهم عالقين […]

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