2020/05/19 | 20:38 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد وجه عدد من سائقي الشاحنات العرب الذين يعملون على نقل المواد التصديرية إلى الكويت، مناشدة إلى امير الكويت صباح الاحمد، بالسماح لإدخالهم بعد ان مكثوا أكثر من 3 اشهر على الحدود الكويتية وذلك وسط الاغلاق التي فرضته الدول لمواجهة وباء كورونا.
واظهر مقطع فيديو عدد كبير من سائقي الشاحنات العرب، وهم عالقين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: سائقو شاحنات عرب عالقون على الحدود العراقية الكويتية منذ 3 أشهر يوجهون رسالة لأمير الكويت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واظهر مقطع فيديو عدد كبير من سائقي الشاحنات العرب، وهم عالقين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: سائقو شاحنات عرب عالقون على الحدود العراقية الكويتية منذ 3 أشهر يوجهون رسالة لأمير الكويت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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