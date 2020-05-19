يونس محمود يكشف عن مبادراته لمحاربة كورونا

2020/05/19 | 20:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك النجم يونس محمود، أسطورة كرة القدم العراقية، وسفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في آخر جلسات البث المباشر التفاعلية لبرنامج الجيل المبهر عبر الإنترنت قبل عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار جهود البرنامج المتواصلة لتعزيز اللياقة البدنية والصحية لدى أفراد المجتمع، والتواصل مع متابعيه والمستفيدين من مبادراته خلال فترة البقاء في المنزل للحد من

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