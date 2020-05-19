الموارد المائية تكشف التداعيات المستقبلية لسد إليسو التركي

2020/05/19 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء،عن التداعيات المستقبلية لسد إليسو التركي.

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