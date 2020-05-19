قرارات مجلس الوزراء من بينها تحديد عطلة العيد

2020/05/19 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حدد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أيام عطلة عيد الفطر، فيما وجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون إستقطاع، وناقش الأزمة المالية والصحية متمثلة بفيروس كورونا.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الإعتيادية الثالثة برئاسة مصطفى […]

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