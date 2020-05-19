الصدر يغرد بشأن ’’زواج المثليين’’ ويطرح نقطتين

2020/05/19 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

غرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، بشأن "زواج المثليين"، فيما طرح نقطتين.

وقال الصدر عبر تغريدة على منصة تويتر، أن "الذين روجوا وقننوا (زواج المثليين) قد أغفلوا أمرين مهمين جدا، ولعلهم أرادوا ضياعها، والله اعلم".

وذكر أن الامرين "هما الترابط الأسري، أو (العائلة)، والامر الثاني الصداقة والتآخي".

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء (19 أيار 2020) عن اعتقال افراد شرطة أساؤوا لشاب في العاصمة بغداد، والافراج عنه بأمر مباشر من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، تم اعت

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء، تفاصيل الاصابات العشرين، بفيروس كورونا، التي سجلتها ضمن رقعتها الجغرافية.

وذكرت الدائرة، في موقفها الوبائي، أنها سجلت "خمس اصابات/حي الجوادين/محلة 450، وثلاث اصابات/الكرخ/محلة 208، و334&qu

بغداد اليوم - متابعة

طرح عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي 4 حلول قال ان تنفيذها سيسمح بتأمين رواتب الموظفين رغم انهيار اسعار النفط، فيما فجر مفاجأة أكد فيها إن سعر صرف الدينار مقابل الدينار حاليا هو من أضر بالإنتاج الوطني صناعيا وزراع

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