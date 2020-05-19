مجلس الوزراء العراقي يتخذ قرارات بشأن عطلة العيد ورواتب الموظفين والازمة المالية

2020/05/19 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حدد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أيام عطلة عيد الفطر، فيما وجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون إستقطاع، وناقش الأزمة المالية والصحية متمثلة بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الإعتيادية الثالثة برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي في كلمة افتتح بها الجلسة تصميم الحكومة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية".

ووجه الكاظمي خلال الكلمة، "ببذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة".

وناقش المجلس، خلال الجلسة "الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث وجه الكاظمي وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون إستقطاع، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالإقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط".

وبحسب البيان، "بحث المجلس سبل تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة، فضلا عن بحث جهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفايروس".

وأكد المجلس على "أهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية ، وقدّم وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي ايجازا عن معدلات الاصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والإستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية ".

وأشار السيد وزير الصحة خلال الجلسة، الى أن "تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي"، مبينا أن "التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى ما لا يحمد عقباه".

ولقرب حلول عطلة العيد، قدّم الكاظمي "تهانيه بالمناسبة، وحدد المجلس أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الى يوم الخميس لتكون طيلة الاسبوع المقبل، ومع فرض حظر التجوال الشامل".

وفي مجال معالجة البطالة وتشغيل العاطلين، أشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، الى "أهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على اجتذاب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، والى جانب ذلك تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشديد اجراءاتها بخصوص العمالة الاجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها".

وناقش مجلس الوزراء "القضايا المعدّة لجدول اعماله، وفي مقدمتها مشكلة السكن وإستكمال النواقص والخدمات والطريق الرئيسي لمجمع بسماية السكني، حيث تم استضافة رئيس هيئة الإستثمار وكالة سالار محمد أمين ، وجرى مناقشة المشاكل والمقترحات و التوصيات الخاصة بهذا المشروع وايجاد الحلول المناسبة، ووجه المجلس بحل مشكلة الطريق الرئيسي الرابط بين مجمع بسماية ومدينة بغداد وتمويله عن طريق الإستثمار".

وناقش مجلس الوزراء ايضا "اجراءات وزارتي التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الحالي والمراكز الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية ووفق الشروط والضوابط الصحية، وحث الكاظمي وزارة التربية على اتخاذ القرارات المناسبة للطلبة وعوائلهم وظرفهم الاقتصادي بما فيها اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة وأن لاتضيع سنة دراسية على التلاميذ والطلبة".

وبحث مجلس خلال جلسته الإعتيادية "استعدادات وزارة الموارد المائية واحتياجاتها لغرض توفير الحصص المائية اللازمة للخطة الزراعية ".

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن ص

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