بالوثيقة.. الشرطة يطالب بألقابه المنسية

2020/05/19 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالبت الهية الإدارية لنادي الشرطة، من الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، لاضافة ألقابه المنسية (غير المحتسبة).وجاء في كتاب الشرطة الذي تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، “لاحقا لكتابن الرقم ۷۷۷ ف يرجى التفضل بالموافقة على إضافة البطولات المدرجة أدناه في أرشيف اتحادكم الموقر وذلك لحصول نادينا على لقب بطولة الدوري والتي الغيت في […]

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