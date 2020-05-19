الخزعلي يعلن عن اعداد مشروع قرار “لتجريم” السعودية ويدعو القوى السياسية للتصويت عليه في البرلمان

2020/05/19 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب، فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، إن ملف تجريم السعودية ملف مهم واعترافات لأكثر من 5 الاف انتحاري في العراق.وذكر الخزعلي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أنه “تم اعداد مشروع قرار لتجريم السعودية وعلى القوى السياسية التصويت عليه بالبرلمان، مضيفا أن النظام السعودي ارتكب انتهاكات خطيرة بحق الشعب […]

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