القوات الامنية تقتل 4 ارهابيين خلال عملية ثأر الشهداء في ديالى

2020/05/19 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، مقتل 4 ارهابيين على يد القوات الامنية على يد القوات الامنية خلال عملية ثأر الشهداء في ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى تشرع بتنفيذ عملية (ثأر الشهداء ) في وادي ثلاب شمال شرق ناحية السعدية”.واضافت انه “قطعات فرقة المشاة […]

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