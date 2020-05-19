صحة كربلاء: لدينا 19 مصابا بكورونا يتلقى العلاج

2020/05/19 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن وجود 19 مصابا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في مستشفيتها الان.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم شفاء مُصابين إثنين بفايروس كُورونا، في الخمسين من العمر، من سكنة حي المعلمين، ومُغادرتهما ردهة الحُميَات في مدينة الإمام الحسين الطبية".وأضافت ان "المتبقين في الردهة 19 حالة فقط تتلقى العلاج".

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