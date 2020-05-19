2020/05/19 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحة كردستان تعلن تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في السليمانية واربيل

يتبع ......

بغداد اليوم - بغداد

تحدث قائد شرطة بغداد، ماجد الموسوي، الثلاثاء (19 آيار 2020)، عن الاستثناءات خلال الحجر المناطقي الذي سيطبق في 5 مناطق بالعاصمة بدءاً من يوم غد الاربعاء، فيما أعلن تقديم اجراءات خدمية لمواطني المناطق المشمولة.

وقال

بغداد اليوم _ بغداد

دان عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل العزاوي، اليوم الاربعاء، انتهاك بعض عناصر الشرطة حقوق الخصوصية لشاب والاعتداء عليه وحلاقة رأسه ونشر العملية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فاضل الغراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه

بغداد اليوم- بغداد

لازالت التظاهرات مستمرة في محافظة الديوانية، مثل بقية اخواتها من المحافظات الاخرى، رغم اجراءات الوقاية من فيروس كورونا وشهر رمضان الذي عادة يكون الناس فيه باستراحة مؤقتة عن اشغالهم واعمالهم طيلة ايام الشهر، لتبرز الى السطح مفارقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة كردستان تعلن تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في السليمانية واربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كردستان تعلن تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في السليمانية واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).