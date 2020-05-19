شرطة بغداد تتحدث عن الاستثناءات خلال الحجر المناطقي وتعلن تقديم خدمات لمواطني المناطق

2020/05/19 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تحدث قائد شرطة بغداد، ماجد الموسوي، الثلاثاء (19 آيار 2020)، عن الاستثناءات خلال الحجر المناطقي الذي سيطبق في 5 مناطق بالعاصمة بدءاً من يوم غد الاربعاء، فيما أعلن تقديم اجراءات خدمية لمواطني المناطق المشمولة.

وقال الموسوي، لـ (بغداد اليوم)، إن "هنالك تنسيقا بين قيادة عمليات بغداد وشرطة بغداد وكافة الاجهزة الامنية ووزارة الصحة من جهة بشأن الحجر المناطقي الذي سيطبق في 5 مناطق بدءاً من يوم غد الاربعاء".

وأضاف، أن "سياقات خدمية ستتبع خلال فترة الحجر لادامة وصول غاز الطبخ والمواد الغذائية لاهالي المناطق التي سيطبق قرار الحجر عليها"، مشيراً الى أن "تطبيق اوامر خلية الازمة ستكون بآلية ادامة المنطقة المحجورة وستصدر اوامر بهذا الشأن".واكد الموسوي أن "الاستثناءات من قرار الحجر المناطقي سيعلن عنها في وقت لاحق"، موضحا أن "الجهد الامني يعتمد 50% منه على عاتق الاجهزة الامنية و50% على عاتق المواطن والوجهاء والمنظمات الانسانية والإعلام".

وكان مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي تحدث، وفي وقت سابق من اليوم، عن ابرز أسباب تطبيق العزل المناطقي في العاصمة بغداد، فيما كشف عن اجراءات الصحة بعد تطبيقه في المناطق المحددة يود غد الاربعاء.

وقال الحجامي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن الدائرة سجلت "مساء أمس وفاة امرأة يتجاوز عمرها السبعين عاماً"، مبينا أن "المصابين بفيروس كورونا من كبار السن لا يمكن إنقاذهم إن تأخر الابلاغ عن إصابتهم لإن تأخر التشخيص يتسبب بتقدم المرض ووصوله إلى الرئة وتمكنها منها".

وأضاف الحجامي، أن "الفحص الوبائي الفعال لا يشمل جميع المواطنين، ونركز فقط على من لديهم اعراض وملامسي المصابين المسجلين لدينا ومن هم بمحيطهم والوصول إليهم يتم عن طريق التتبع وهذا ساهم برفع عدد الإصابات في الآونة الأخيرة".

واشار إلى أن "من يتجول في المساء بمناطق بغداد الشعبية سيلاحظ بوضوح عدم وجود التزام بحظر التجوال وشروط الوقاية ومن يقول عكس ذلك فكلامه غير دقيق"، مبيناً أن "شخصا في منطقة العامرية تسبب شخص يعمل في إحدى الدوائر الحكومية بنقل الفيروس لعدد من المواطنين".

وعن الحظر المناطقي الذي سيبدأ غدا قال مدير صحة الكرخ، إن "المناطق المشمولة في بغداد ومن بينها الحرية والشعلة والعامرية بجانب الكرخ ستشهد إجراء فحوصات مكثفة تستمر لمدة أسبوعين وربما يتوسع لمناطق أخرى بحسب الموقف الوبائي".

وأكد أن "المناطق المشمولة هي التي سجلت أعلى عدد إصابات في الكرخ، حيث سجلت الحرية أكثر من 55 حالة والشعلة والعامرية أكثر من 30 حالة".

ويوم أمس الاثنين، نشرت (بغداد اليوم)، النص الكامل، لبيان وزير الصحة حسن التميمي بشأن الحظر المناطقي المشمولة به المناطق الموبوءة في العاصمة بغداد.

ويوضح البيان، أن "التميمي قرر البدء بتطبيق الحظر المناطقي التام اعتبارا من يوم الاربعاء (20 أيار 2020)، ولمدة اسبوعين ولبعض القطاعات والمحلات من المناطق المؤشرة لدى صحة الكرخ والرصافة".

ويتابع البيان ان "المناطق المشمولة بالحظر هي كل من (مدينة الصدر، مدينة الحبيبة، مدينة الشعلة، مدينة الكمالية، مدينة العامرية، مدينة الحرية)".

ويشير إلى أن "هذا القرار سيتزامن معه تنفيذ اكبر عملية رصد ميداني للوباء في القطاعات والمحلات مع عمليات تعفير والتوعية الصحيحة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد، ومديرية الدفاع المدني وامانة بغداد ووسائل الإعلام والجهات المعنية".

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