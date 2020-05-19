مفوضية حقوق الانسان تعلق على حادثة اعتقال شاب وحلاقة رأسه ونشر صوره بمواقع التواصل

2020/05/19 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

دان عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل العزاوي، اليوم الاربعاء، انتهاك بعض عناصر الشرطة حقوق الخ...





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