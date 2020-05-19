إل جي توسع عائلة هواتفها بأجهزة ذات أسعار منافسة

2020/05/19 | 21:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيا لاستعادة مراكزها في سوق مبيعات الإلكترونيات الذكية، تتحضر شركة إلى جي لتوسيع عائلة هواتفها من الفئة Q بمحموعة جديدة من الأجهزة ذات الأسعار المنافسة.وأعلنت شركة إل جي مؤخرا أنها تقدمت لمكتب حماية الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية بطلب لتسجيل عدد من الهواتف الجديدة هي: Q31, Q32, Q33, Q51, Q51S, Q52, Q53, Q61, Q62,

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