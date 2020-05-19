وزير الكهرباء: الأزمة الاقتصادية أوقفت خطة زيادة 3 آلاف ميكا واط

2020/05/19 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، أن الأزمة الاقتصادية أوقفت خطة لزيادة 3 آلاف ميكا واط هذا العام.

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