عرض افتراضي للخط العربي بأوبرا الجزائر

2020/05/19 | 21:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت أوبرا الجزائر بصفحتها على الفيس بوك معرضا افتراضيا جماعيا للخط العربي بعرض حوالي أربعين لوحة فنية في مختلف مدارس الخط العربي تعكس تجارب إبداعية مختلفة.

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