2020/05/19 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، إن العمليات العسكرية للقضاء على الارهابيين “غير كافية”، مبينًا ان العصابات تتكيف مع التكتيكات الامنية التقليدية.وقال العبيدي في تغريدة رصدتها “يس عراق” إنه “برغم إن العمليات العسكرية للقضاء على الإرهابيين مهمة لكنها (برأيي) تبقى غير كافية، لاننا امام عصابات تتكيف مع تكتيكاتنا الامنية التقليدية لتنفيذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي يتحدث عن “خلل” يقلل من إمكانية العمليات العسكرية بالقضاء على “داعش”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي يتحدث عن “خلل” يقلل من إمكانية العمليات العسكرية بالقضاء على “داعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).