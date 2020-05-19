"إلفات نظر".. بيان جديد من مقتدى الصدر حول "زواج المثليين"

2020/05/19 | 21:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرواصل زعيم التيار الصدري، الثلاثاء، سلسلة تعليقاته على رفع "علم المثليين" في بغداد، محذرًا من "إباحة محرمات أخرى" مستقبلاً.

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وكتب الصدر بيانًا جديدًا، 19 آيار/مايو، تحت عنوان إلفات نظر"، أشار فيه إلى "إغفال أمرين مهمين جدًا من قبل الذين روجو وقنووا زواج المثليين".

وفيما يلي نص البيان:

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