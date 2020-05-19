قرارات مجلس الوزراء.. تحديد عطلة العيد وحظر شامل لأسبوع

2020/05/19 | 21:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات حول رواتب الموظفين وعطلة العيد وملفات أخرى، فيما ناقش إجراءات وزارة التربية حول العام الدراسي.

حدد مجلس الوزراء عطلة عيد الفطر وأقر إجراءات وزارة التربية حول العام الدراسي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، 19 آيار/مايو، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأكد الكاظمي في كلمة افتتح بها الجلسة، وفق البيان، أن "الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية"، ووجه "ببذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة".

وناقش المجلس، الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث وجه الكاظمي وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون إستقطاع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالاقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

كما بحث المجلس، سبل تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة.

وبحث مجلس الوزراء، جهود مواجهة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفيروس، وجدد التأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية.

فيما قدّم وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، إيجازًا عن معدلات الإصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والإستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية.

وأشار وزير الصحة، إلى أن "تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي"، مبينًا أن "التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام إلى ما لا يحمد عقباه".

وأعلن المجلس تحديد أيام عطلة عيد الفطر، ابتداءً من يوم الأحد المقبل 24 آيار/مايو الى يوم الخميس 28 آيار/مايو لتكون طيلة الأسبوع المقبل، ومع فرض حظر التجوال الشامل.

وفي مجال معالجة البطالة وتشغيل العاطلين، أشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على اجتذاب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، وإلى جانب ذلك تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشديد إجراءاتها بخصوص العمالة الأجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها.

وناقش مجلس الوزراء أيضًا، القضايا المعدّة لجدول أعماله، وفي مقدمتها مشكلة السكن واستكمال النواقص والخدمات والطريق الرئيسي لمجمع بسماية السكني، حيث تم استضافة رئيس هيئة الاستثمار وكالة سالار محمد أمين، وجرى مناقشة المشاكل والمقترحات والتوصيات الخاصة بهذا المشروع وإيجاد الحلول المناسبة.

ووجه مجلس الوزراء، بحل مشكلة الطريق الرئيسي الرابط بين مجمع بسماية ومدينة بغداد وتمويله عن طريق الاستثمار.

وناقش مجلس الوزراء، إجراءات وزارتي التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الحالي والمراكز الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية ووفق الشروط والضوابط الصحية.

ناقش مجلس الوزراء أزمة كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابة في العراق

وحث رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، وزارة التربية على اتخاذ القرارات المناسبة للطلبة وعوائلهم وظرفهم الاقتصادي بما فيها اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة وأن لاتضيع سنة دراسية على التلاميذ والطلبة.

كما بحث مجلس الوزراء، استعدادات وزارة الموارد المائية واحتياجاتها لغرض توفير الحصص المائية اللازمة للخطة الزراعية.

اقرأ/ي أيضًا:

الكاظمي يصدر توجيهًا بشأن رواتب الموظفين

الكاظمي يلمّح إلى تهديدات تطاله ويرد بـ"آية قرآنية": لابد من كشف ما يجري

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء.. تحديد عطلة العيد وحظر شامل لأسبوع) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء.. تحديد عطلة العيد وحظر شامل لأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).