2020/05/19 | 21:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف باحثو أنتاركتيكا عن “مخلوق غريب يشبه الدودة” يختبئ داخل نيزك جاء من كوكب المريخ، ما أثار التكهنات حول الحياة المحتملة على الكوكب الأحمر.وتشتهر القارة الجليدية بأنها غير مأهولة تقريبا، حيث لا يوجد سوى بضعة آلاف من العلماء الذين يدرسون الغلاف الجوي المعزول في “البارون”، لفهم المزيد عن تاريخ الكوكب وتأثيرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“مخلوق غريب” مختبأ داخل نيزك جاء من كوكب المريخ!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“مخلوق غريب” مختبأ داخل نيزك جاء من كوكب المريخ!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).