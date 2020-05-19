مسؤول محلي بذي قار لـ”العهد”: قادة التظاهرات يقومون بالابتزاز والتهديد والمساومات

2020/05/19 | 21:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال قائممقام سوق الشيوخ حسين الحسناوي، اليوم الثلاثاء، ان حملة في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اشخاص يسمون انفسهم بقادة التظاهرات يقومون بالابتزاز والتهديد والمساومات.والحسناوي في حديث متلفز لقناة “العهد”، تابعته “العهد نيوز” ان تعاملنا مع الذين قاموا بتهديدي وابتزازي وتم القبض على البعض منهم و لم نرى أي موقف من […]

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