2020/05/19 | 21:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….حدد مجلس الوزراء عطلة عيد الفطر بأسبوع كامل سيفرض فيه حظر شامل للتجوال.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزارء حدد أيام عطلة عيد الفطر، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الى يوم الخميس لتكون طيلة الاسبوع المقبل، ومع فرض حظر التجوال الشامل.ونقل البيان عن الكاظمي قوله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يحدد عطلة العيد ويصدر عدة قرارات مهمة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يحدد عطلة العيد ويصدر عدة قرارات مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).