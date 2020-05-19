ديالى تعتمد استراتيجية “العمليات المفتوحة” في مواجهة داعش باكبر حوض زراعي

2020/05/19 | 21:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشفت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، عن اعتماد سترانيجية العمليات المفتوحة في مواجهة داعش في اكبر حوض زراعي بالمحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادة شرطة ديالى اعتمدت سترايجية امنية جديدة في مواجهة داعش في حوض الوقف ضمن حدود ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) من خلال ادامة […]

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