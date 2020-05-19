وزير العمل يعلن موعد إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية ويكشف عن خطة جديدة لشمول مواطنين بالرعاية

2020/05/19 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاثنين، إطلاق رواتب الحماية قبل عيد الفطر.وقال الركابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة استكملت جميع الإجراءات لإطلاق رواتب الحماية الاجتماعية، للشهرين الخامس والسادس قبل عيد الفطر”، مبيناً أن “الوزارة بانتظار الإشعار بالصرف من قبل الإدارة العامة لمصرف الرافدين”.وأشار الى أن […]

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