ديالى تكشف هوية قتلى “مفرزة “وادي ثلاب” وتؤكد: بينهم اهم امراء داعش

2020/05/19 | 21:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مصدر امني رفيع في ديالى، الثلاثاء، عن هوية قتلى مفرزة وادي ثلاب الداعشية .وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المعلومات الاولية عن هوية مفرزة داعشية قتل 4 من افرادها قرب وكر تحت تلال وادي ثلاب(89كم شمال شرق بعقوبة) من قبل قوة مشتركة تقودها استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى بعملية نوعية انهم […]

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