وزير العمل يعلن اطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية قبل عيد الفطر

2020/05/19 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الاثنين، إطلاق رواتب الحماية قبل عيد الفطر.

وقال الركابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة استكملت جميع الإجراءات لإطلاق رواتب الحماية الاجتماعية، للشهرين الخامس والسادس قبل عيد الفطر"، مبيناً أن "الوزارة بانتظار الإشعار بالصرف من قبل الإدارة العامة لمصرف الرافدين".

وأشار الى أن "رئاسة الوزراء شددت على الاستمرار بصرف رواتب المستفيدين من الحماية الاجتماعية ورواتب المعين المتفرغ وعدم المساس بها".

من جانب آخر أوضح الركابي أن "وزارة العمل، باشرت بتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، تتولى تقديم الحلول السريعة الى مجلس الوزراء لإحصاء الطبقات الفقيرة وشمولهم بالرعاية الاجتماعية".

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، أن الأزمة الاقتصادية أوقفت خطة لزيادة 3 آلاف ميكا واط هذا العام.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير الكهرباء ماجد حنتوش قوله إن "الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على عدم إجراء الصيانات المطلوبة وهذا ما أث

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الثلاثاء، وجود خيارين بشأن مصير العام الدراسي الحالي.

وقال عبدالصاحب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لدينا خياران من أجل اكمال العام الدراسي الحالي ا

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر قائد الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، اليوم الثلاثاء، أمرا عاجلا بإيداع مفرزة وآمرها التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وإحالتهم للمحاكم، وذلك على خلفية اعتقال شاب وانتهاك حقوقه والتشهير به.

وذكرت قيادة ا

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