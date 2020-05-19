2020/05/19 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الثلاثاء، وجود خيارين بشأن مصير العام الدراسي الحالي.

وقال عبدالصاحب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لدينا خياران من أجل اكمال العام الدراسي الحالي الأول هو وضع كورس مكثف عند فع الحظر بشكل كلي وعودة الدوام الرسمي الى الجامعات والأخر هو تمديد العام الدراسي حتى بداية العام الدراسي الجديد اذا لم نتمكن من العودة الى الجامعات "

وتابع "علما ان التعليم الإلكتروني يستمر العمل به وهو وضع لغرض تواصل الطالب مع الأستاذ في هذا الظرف الاستثنائي َلكن لايمكن أن تكون الامتحانات إلكترونيا أو الامتحانات الفاينل عبر التعليم الإلكتروني بل يجب ان يكون ورقياً".

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، أن الأزمة الاقتصادية أوقفت خطة لزيادة 3 آلاف ميكا واط هذا العام.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير الكهرباء ماجد حنتوش قوله إن "الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على عدم إجراء الصيانات المطلوبة وهذا ما أث

بغداد اليوم-متابعة

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الاثنين، إطلاق رواتب الحماية قبل عيد الفطر.

وقال الركابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة استكملت جميع الإجراءات لإطلاق رواتب الحماية الاجتماعية، للشهرين ال

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر قائد الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، اليوم الثلاثاء، أمرا عاجلا بإيداع مفرزة وآمرها التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وإحالتهم للمحاكم، وذلك على خلفية اعتقال شاب وانتهاك حقوقه والتشهير به.

وذكرت قيادة ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير التعليم العالي يعلن عن خيارين بشأن مصير العام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التعليم العالي يعلن عن خيارين بشأن مصير العام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).