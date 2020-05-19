قضية اهانة شاب وحلاقة رأسه تتطور لتوقيف القوة المتجاوزة عليه واحالتها للمحاكم

2020/05/19 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر قائد الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، اليوم الثلاثاء، أمرا عاجلا بإيداع مفرزة وآمرها التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وإحالتهم للمحاكم، وذلك على خلفية اعتقال شاب وانتهاك حقوقه والتشهير به.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "بناءً على مانشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام مفرزة تابعة للشرطة الاتحادية بالتجاوز على المواطن (ياسين جميل طعمة) الذي قام بنشر مقطع فيديو سابق بالتشهير والتجاوز على القوات الامنية، وحسب توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بمراعاة حقوق الإنسان وعدم التجاوز على المواطنين وان تكون (الشرطة في خدمة الشعب)، أمر قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بإيداع المفرزة وآمرها التوقيف فوراً وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وإحالتهم للمحاكم وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان".

وأضاف البيان، أن "قائد الشرطة أكد على ضرورة الاحترام الدائم لحقوق الإنسان وتعزيز مبادئه والعمل على ترسيخ ثقافة التعامل الحسن بين الشرطي والمواطن"، مشددًا على "عدم التهاون مع أي شخص ينتهك حقوق الانسان في جميع المفاصل التابعة للقيادة".

وكشف مصدر مطلع، مساء اليوم الثلاثاء (19 أيار 2020) عن اعتقال افراد شرطة أساؤوا لشاب في العاصمة بغداد، والافراج عنه بأمر مباشر من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، تم اعتقال افراد شرطة نشروا مقطع فيديو لحلاقة رأس شاب سبق وان اساء للقوات الأمنية واعتذر والافراج عنه".

وفي وقت سابق من اليوم، تداول ناشطون صورا، وشريطا مصورا، يوثق الاساءة لشاب، بإهانته، وحلاقة شعر، على يد أفراد من القوات الامنية.

قبل ذلك، ظهر الشاب، في بث مباشر، على موقع فيسبوك، وتحدث عن استثنائه من قرار حظر التجوال، بعد دفعه رشوة لأحد المنتسبين، في الشرطة حسب قوله.

ودان عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل العزاوي، اليوم الاربعاء، انتهاك بعض عناصر الشرطة حقوق الخصوصية لشاب والاعتداء عليه وحلاقة رأسه ونشر العملية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فاضل الغراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي الاخر وكذلك شفافية التعامل مع هذه الحقوق، يجب ان يكون هناك حرص تام على الحدود التي كفلها الدستور والمحافظة على الاداب العامة والنظام".

واضاف العزاوي، أن "التجاوز في التعبير أو الرأي تتخذ بحقه اجراءات قانونية وقضائية والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، بالتالي لا يحق للقوات الامنية الاساءة للشاب الذي اعتقال في وقت سابق من اليوم او نشر صوره".

وتابع، أن "ما حدث اليوم من حلاقة شعر المعتقل ونشر صوره الشخصية وهو يتعرض للاهانة، يعد مخالفة وانتهاك لحقوق الانسان وحقوق الخصوصية".

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