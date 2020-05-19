تاريخ الشعوب مع الميتافيزيقا - طلعت رضوان

2020/05/19 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلعت_رضوان منذ بداية تكوّن أول تجمع إنسانى (وقبل ظهورالكتابة وعصرالتدوين) تعامل البشرمع الظواهرالطبيعية، باعتبارقدرتها على (جلب النفع) أو(صد الضرر) وهذا التعامل مع قوى الطبيعة هوما أطلق عليه علماء الأنثروبولوجيا الإنسانية (ميتافيزيقا) أى علم (ماوراء الطبيعة) أوجميع المسائل التى لايمكن تصنيفها، ضمن الإطار الطبيعى (الفيزيقى- الواقعى المادى) مثل الكائنات الخرافية..وليس لها وجود حقيقى ملموس..كما فى الاعتقاد ......





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