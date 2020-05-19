حوار مع الأستاذ الدكتور محمد المزوغي - سامي الذيب

2020/05/19 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب وأنا انشر نصوص من كناب الأستاذ الدكتور محمد المزوغي المعنون "في ضلال الأديان، والذي يسحق فيه أربعة من أشرار مجتمعنا:يوسف زيدانيوسف الصدّيقمحمد عابد الجابريومحمد الطالبيرأيت أن أنشر له الحوار التاليوأبدأ أولا بالتعريف به وبكتاباته---------------يُعَدّ محمد المزوغي من بين الأسماء البارزة التي أغنت المشهد الثقافي العربي ككل، بدراساتها الفلسفية التي تدلّ عن كفاءة عل ......





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