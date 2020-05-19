3 سنوات وبن سلمان يحكم بالنار والانحراف

2020/05/19 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يحتفل محمد بن سلمان في ذكرى البيعة الثالثة له بصفته وليًا لعهد المملكة السعودية ، لكن احتفاله هذا العام يأتي في ظل شروخ سياسية واقتصادية، وأزمات دبلوماسية، وحرب خاسرة في اليمن، وانحراف كبير داخل المجتمع، وأوضاع حقوقية قاهرة.فمنذ عام 2015 وعندما وصل والده سلمان الى عرش الحكم في السعودية، بدأ بمنحه […]

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