الشرطة الاتحادية: ايقاف مفرزة تجاوزت على مواطن نشر مقطع فيديو

2020/05/19 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ايقاف مفرزة تجاوزت على مواطن نشر مقطع فيديو.وذكرت القيادة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، انه “بناءً على مانشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام مفرزة تابعة للشرطة الاتحادية بالتجاوز على المواطن (ياسين جميل طعمة) الذي قام بنشر مقطع فيديو سابق بالتشهير والتجاوز […]

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