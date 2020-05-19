وزير العمل: إطلاق رواتب الرعاية قبل عيد الفطر

2020/05/19 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الحماية الاجتماعية للشهرين الخامس والسادس مؤمنة وسيتم إطلاقها قبل عيد الفطر المبارك.

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